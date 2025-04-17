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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Нумерология стиля: как дата рождения влияет на ваш выбор одежды и цветов

Нумерология стиля: как дата рождения влияет на ваш выбор одежды и цветов

freepik У вас когда-нибудь было такое, что вы надевали одежду и не чувствовали в ней себя уверенно и гармонично? Модные вещи не всегда говорят про стиль, а лишь вписывают вас в общество, которое следует тенденциям или игнорирует их.

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