Нумерология стиля: как дата рождения влияет на ваш выбор одежды и цветов

freepik У вас когда-нибудь было такое, что вы надевали одежду и не чувствовали в ней себя уверенно и гармонично? Модные вещи не всегда говорят про стиль, а лишь вписывают вас в общество, которое следует тенденциям или игнорирует их.
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