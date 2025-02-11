Россиянам посоветовали есть чеснок и рыбу для профилактики простуды

Терапевт Гардашник: В сезон ОРВИ нужно добавить в рацион чеснок и морскую рыбу Чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, нужно сбалансированно питаться, рассказала главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС), терапевт Розанна Гардашник.