"Все для фронта - все для победы"

Автор: Сергей Богатырев Вместо вступления. Прежде чем читать дальше, уясните одну простую истину. УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет.