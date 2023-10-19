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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
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Собянин: Создадим в Москве новое производство препаратов от онкологии

Собянин: Создадим в Москве новое производство препаратов от онкологии

В состав столичного фармкластера войдет новый завод Мэр Москвы Сергей Собянин оповестил горожан о новом производстве препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний, которое будет создано в столице к 2027 году.

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