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Юрист Вишневская: малообеспеченным вернут «налоговый кешбэк» за детей

Юрист Вишневская: малообеспеченным вернут «налоговый кешбэк» за детей

Виктория Канишевская, руководитель налоговой практики K&P.Group, рассказала, что с 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для малообеспеченных граждан, имеющих двух и более детей.

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