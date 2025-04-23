12 мая будет страшно выйти на улицу: россиян предостерегли

Магнитные бури в мае 2025. Когда ждать неприятные космические «сюрпризы»? Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первая магнитная буря обрушится на Землю уже 2 мая.
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