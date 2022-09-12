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Работа российских «Ночных охотников» по позициям противника попала на видео

Работа российских «Ночных охотников» по позициям противника попала на видео

В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины (ВФУ).

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