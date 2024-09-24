Наведите порядок в мыслях: финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года

Деньги не правят миром, но их присутствие может существенно влиять на наше настроение. В предстоящую неделю важно начинать с порядка в мыслях, чтобы повысить продуктивность и принимать обдуманные решения.
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