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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о Зайцеве в СКА: «В КХЛ каждый классный защитник – на особом счету. В этом проблема лиги. С этой точки зрения переход оцениваю высоко. Он умный игрок»

Защитник перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Чикаго», подписав контракт на 4 года. – Как оцените переход в СКА Никиты Зайцева? – Давайте честно: в КХЛ каждый классный защитник – на особом счету.

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