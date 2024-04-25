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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские помогли пенсионеру, пострадавшему от паводка

В Оренбургской области полицейские помогли пенсионеру, пострадавшему от паводка

Во время несения службы в зоне подтопления в Илекском районе к сотрудникам ОМВД России по Ташлинскому району за помощью обратился пенсионер.

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