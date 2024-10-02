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Все дома престарелых предложили оборудовать видеокамерами и тревожными кнопками

Все дома престарелых предложили оборудовать видеокамерами и тревожными кнопками

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал оборудовать все жилые помещения, где пребывают пожилые граждане, системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками.

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