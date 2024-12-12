Люсинэ Аветян А правильно надо так - при помощи спецслужб и разведки инспирируешь в стране, к которой имеешь территориальные претензии, госпереворот, желательно с участием таких головорезов и бандюганов с ятаганами, чтобы ни у кого никакого желания сопротивляться, или, не дай Бог, вообще извне вмешаться, не было, потом пользуешься моментом безвластия и анархии в стране, в которой действующая армия оказалась бесполезной толпой трусливых клоунов, которой похер на родную землю, вторгаешься в эту когда-то страну, оттяпываешь часть её территории, заезжаешь туда на танке и держишь речь о том, что эта часть территории бывшей когда-то независимой страны теперь принадлежит тебе "во веки веков и во веки вечные".
Как надо правильно...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Люсине, ей-богу ты мне нравишься !!!!!!!!!!!!😘😘😘😘😘😘😘
Ответить
6 час.
В С
Где то читал, что каждые 100 лет жидов изгоняли из какой нибудь страны. Было оправдано, видимо.
Ответить
4 час.
М
ММ
"надо было как Израиль, разбомбить всё к херам собачьим в Кукуеве в первые же дни, устроить на сопредельной территории дикое поле по типу сирийского, под это дело заехать на земли Мало- и Новороссии, и объявить это всё "оправданным захватом".. БРАВО!
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии