Как надо правильно...

Люсинэ Аветян А правильно надо так - при помощи спецслужб и разведки инспирируешь в стране, к которой имеешь территориальные претензии, госпереворот, желательно с участием таких головорезов и бандюганов с ятаганами, чтобы ни у кого никакого желания сопротивляться, или, не дай Бог, вообще извне вмешаться, не было, потом пользуешься моментом безвластия и анархии в стране, в которой действующая армия оказалась бесполезной толпой трусливых клоунов, которой похер на родную землю, вторгаешься в эту когда-то страну, оттяпываешь часть её территории, заезжаешь туда на танке и держишь речь о том, что эта часть территории бывшей когда-то независимой страны теперь принадлежит тебе "во веки веков и во веки вечные".