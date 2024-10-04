Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении незаконной добычи лосей в Красноярском крае

В апреле 2024 года ходе рейдовых мероприятий в п. Назимово Енисейского района сотрудниками уголовного розыска и охотнадзора в лесном массиве были обнаружены останки двух особей лося: самца и беременной самки, а так же следы механического транспортного средства.
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