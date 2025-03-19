Россияне пересаживаются на кроссоверы Lixiang с немецких автомобилей

Владельцы автомобилей Ideal Auto больше всего беспокоятся о характеристиках разгона и внутреннем убранстве, а из недостатков особенно жалуются на небольшой запас хода и плохую стойкость лакокрасочного покрытия.
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