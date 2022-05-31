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Рецепты 10 самых вкусных супов. Обязательно сохраните эту редкую подборку

Рецепты 10 самых вкусных супов. Обязательно сохраните эту редкую подборку

Коллекция удачных рецептов самых вкусных супчиков в одной статье! Обязательно сохраните себе! 1.Ароматный супчик с копчёной курицей и плавленным сырком копчёный окорочок — 300 грплавленный сыр — 3 стол ложи (у меня виола )картошка — 3 штморковь — 1 штрепчатый лук — 1 штзелень укропа — для подачисоль и специи — по вкусурастительное масло — для жарки Сварить окорочок ,вынуть из бульона разобрать на волокна и переложить обратно в бульонДалее добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную морковь (или натёртая на тёрке ) Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и добавить в супСледом плавленный сырВарить на маленьком огне минут 15 — 20 и более до готовности и полного растворения сыраПри подаче посыпать мелко нарезанным укропом или другой любимой зеленьюПриятного аппетита !! 2.

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