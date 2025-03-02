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Погребение Европы

Погребение Европы

Автор: Александр Проханов Как хороши, как свежи были танки. Как глубоки под Харьковом окопы. Мы хоронили бренные останки Когда-то восхитительной Европы.

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Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Читаешь и зачитываешся! Какой язык,какой смысл! Браво Проханов!
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1 д.
СТ
Сергей Торопчин
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1 д.
ВС
Валентина Селезнева
Проханова хочется слушать и слышать! Настоящий публицист и политолог, а ещё большой патриот России ! Дай , Бог, ему здоровья!!!!
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19 час.
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