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Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Смит, Пальтриньери, Уиннингтон, Маккеон и Шкурдай выступят в квалификации

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Квалификация Мужчины 800 м, вольный стиль 12:28 Участники: Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия), Грегорио Пальтриньери (Италия), Флориан Велльброк (Германия), Самуэль Шорт (Австралия), Бобби Финк (США).

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