USI запускает систему AI Smart Camera для промышленной автоматизации

Компания Universal Scientific Industrial (USI), глобальный разработчик и производитель электронных модулей и систем промышленной автоматизации, объявила 8 сентября 2026 года о выпуске инновационной платформы нового поколения AI Smart Camera.
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