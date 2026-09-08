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USI запускает систему AI Smart Camera для промышленной автоматизации

USI запускает систему AI Smart Camera для промышленной автоматизации

Компания Universal Scientific Industrial (USI), глобальный разработчик и производитель электронных модулей и систем промышленной автоматизации, объявила 8 сентября 2026 года о выпуске инновационной платформы нового поколения AI Smart Camera.

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