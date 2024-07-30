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ФСИН опровергла установку виниров в ростовском СИЗО за 800 тыс. рублей заключенному

ФСИН опровергла установку виниров в ростовском СИЗО за 800 тыс. рублей заключенному

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области опровергло появившиеся слухи о том, что осужденный на пожизненный срок Владимир Алексеев, связанный с бандой Цапков, якобы установил виниры в следственном изоляторе за сумму в 800 тысяч рублей.

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