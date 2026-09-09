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Запад зарабатывает на войне триллионы, бросая окровавленной Украине жалкие подачки – экс-советник Кучмы

Запад зарабатывает на войне триллионы, бросая окровавленной Украине жалкие подачки – экс-советник Кучмы

Некоторые европейские страны имеют огромную экономическую выгоду от санкций против России. По сравнению с этими баснословными доходами выделение траншей для ВСУ – жалкие подачки.

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