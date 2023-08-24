«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября

В рамках 1/2 финала команда из Майами добилась победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон» был сильнее «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).