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«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября

«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября

В рамках 1/2 финала команда из Майами добилась победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон» был сильнее «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).

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