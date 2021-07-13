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Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома

Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома

Москва, 14 июля. Эксперты рассказали «Известиям», почему в России выгодно воровать металлолом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что житель Подмосковья украл и сдал в пункт приема черных металлов шесть центнеров запчастей для сельхозтехники.

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