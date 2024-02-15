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Врач Ионов: понизить артериальное давление можно без лекарств

Врач Ионов: понизить артериальное давление можно без лекарств

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что повышенное давление можно попытаться привести в норму нелекарственными средствами.

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