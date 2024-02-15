Врач Ионов: понизить артериальное давление можно без лекарств

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что повышенное давление можно попытаться привести в норму нелекарственными средствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии