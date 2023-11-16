«Рушится на глазах»: в США пришли в шок от нового хода Путина

Решение президента Владимира Путина по выходу России из договора о запрещении ядерных испытаний пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
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