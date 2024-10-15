Прорыв в борьбе со старением: корейские учёные открыли препарат, продлевающий жизнь

Препарат, опробованный на плодовых мушках, продемонстрировал удивительные возможности.Старение часто сопровождается снижением протеостаза - гомеостазного процесса для поддержания пула протеинов, необходимых для нормального функционирования клетки, в надлежащем качестве и в полном объёме.