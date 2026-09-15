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Жилищники Петербурга отремонтировали 86 исторических зданий на Невском на год раньше срока

Жилищники Петербурга отремонтировали 86 исторических зданий на Невском на год раньше срока

Сегодня, 15 сентября, губернатор Александр Беглов посетил обновлённый исторический квартал вокруг церкви Петра и Павла на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе Смольного.

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