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Кольцо вокруг Курахово закрывается: Бойцы отказались выполнять приказ командиров и пошли на подлость

Ветеран "Вагнера" сообщил, что наши войска "заканчивают закрывать кольцо вокруг Курахово". Тем временем бойцы ВСУ отказались выполнять приказ командиров "держаться до конца" и пошли на подлость — расстреливали мирных.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
После увиденного нашими бойцами не нужно брать в плен этих извергов, так как в будущем их невозможно исправить ввиду того, чтог они прошли точку невозврата - убийства мирных жителей.
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17 час.

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