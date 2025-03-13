В Барнауле будут судить 17-летнего парня, который со своим маленьким другом делал закладки

Несовершеннолетние раскладывали свертки в частном секторе Железнодорожного района города В Барнауле будут судить 17-летнего подростка по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.
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