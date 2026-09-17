DPA: в немецком Франкфурте зафиксировали третью смерть от малярии

В немецком городе Франкфурт-на-Майне от малярии умер еще один человек, третий в этом году, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на местные власти.
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