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Аргументы и Факты

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DPA: в немецком Франкфурте зафиксировали третью смерть от малярии

DPA: в немецком Франкфурте зафиксировали третью смерть от малярии

В немецком городе Франкфурт-на-Майне от малярии умер еще один человек, третий в этом году, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на местные власти.

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