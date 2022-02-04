Школьники из Капотни начнут сдавать ЕГЭ с 21 марта

Школьники. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»В 2022 году выпускные экзамены в школах района Капотня проведут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.