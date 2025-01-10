«ПСЖ» предлагает Хвиче зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи». Вингер зарабатывает 1,6 млн евро

Ранее стало известно, что парижский клуб предложил 80 млн евро за вингера «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» предлагает грузинскому игроку зарплату в 4 раза больше, чем он получает в Италии.