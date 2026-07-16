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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле четверть офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров

В Барнауле четверть офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров

Причем женщины чаще ссорятся из-за охлажденного воздуха, чем мужчины В Барнауле о конфликтах из-за кондиционеров рассказали 23% офисных работников, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

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