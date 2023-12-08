Огнемётный отряд группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения подверг ликвидации опорник нацистских формирований киевского режима.
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