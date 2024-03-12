Аналитик Беспалов: контроль цен на важные лекарства нужно автоматизировать

В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые препараты. Если специалисты продумают некий автоматизированный инструмент регулирования стоимости лекарств, это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка.
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