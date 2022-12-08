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Трэй Янг вышел на матч против «Никс» в «Мэдисоне» в кроссовках «Король Бродвея»

Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг в среду продолжил противостояние с нью-йоркскими болельщиками. Янг вышел на матч против «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден» в кроссовках с провокационной надписью «Король Бродвея».

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