Страна и люди
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Страна и люди

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Бывший глава Минобороны Израиля Галант назвал причину отставки

Бывший глава Минобороны Израиля Галант назвал причину отставки

Бывший глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что причиной его отставки стали разногласия с премьером страны Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, а также создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

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