Врач Демьяновская: сон может облегчить привычный приступ мигрени

Необычно сильную головную боль и сопутствующие тревожные симптомы нельзя пытаться «проспать». Они могут указывать на состояния, требующие срочной помощи, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, сообщает Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТЛ Путин рассказал о...
- Двенадцать оппози...
- В МИД: Россия гот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым