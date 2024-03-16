В каких странах участие в выборах обязательное

В Аргентине за неявку на выборы по неуважительной причине гражданам грозит штраф. Об этом в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) рассказал заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.