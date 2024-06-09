Первые результаты исследований российской противораковой вакцины могут быть представлены к концу 2024 года

На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что первые результаты доклинических испытаний российской противораковой вакцины могут быть представлены уже в конце этого года.
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