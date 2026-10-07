Steak Lovers
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Steak Lovers

19 301 подписчик

6 ошибок при приготовлении курицы, из-за которых мясо получается сухим: как этого избежать

6 ошибок при приготовлении курицы, из-за которых мясо получается сухим: как этого избежать

Курица кажется одним из самых простых продуктов: посолил, поперчил, отправил на сковороду или в духовку — и ужин готов.

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