Как открытая лесбиянка*, если я хочу быть собой, мне нужно было сделать этот шаг. И я его сделала, - сказала Касаткина

Nikita Kopitov Касаткина то призналась почему переезжает в Австралию, а как понять Роднину поддержавшую ее(Касаткину)

VK Vladimir Kurbatov Зачем мне про неё что-то знать? Не интересно. У таких спортсменов Родины нет. И к сожалению сама страна этому способствует.