Как открытая лесбиянка*, если я хочу быть собой, мне нужно было сделать этот шаг. И я его сделала, - сказала Касаткина

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Касаткина то призналась почему переезжает в Австралию, а как понять Роднину поддержавшую ее(Касаткину)
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12 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Зачем мне про неё что-то знать? Не интересно. У таких спортсменов Родины нет. И к сожалению сама страна этому способствует.
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11 час.
АБ
Александр Балушкин
Для таких главное бабки, а где с кем жить морали не существует, лишь бы были удовлетворены.
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6 час.
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