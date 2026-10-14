Сергей Ищенко 13 октября 2026 г., 12:57 Запад и Украина гадают: почему русские давно перестали применять в зоне СВО свои гиперзвуковые ракеты.
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