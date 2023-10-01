Власти Кузбасса сообщили об очищенной после прорыва дамбы реке

Река Воскресенка «пожелтела» из-за попадания технической воды с участка золотодобычи.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, экологии и транспорту Андрей Панов сообщил, что проблема с загрязнением реки Воскресенка.
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