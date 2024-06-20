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Китай

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В Беларуси прошел 2-й Национальный форум по устойчивому развитию

Минск, 19 июня /Синьхуа/ -- В Беларуси состоялся 2-й Национальный форум по устойчивому развитию. Событие привлекло более 400 человек, среди которых были политики, международные эксперты, представители общественных организаций и различных секторов экономики, национальные координаторы по целям устойчивого развития /ЦУР/ стран СНГ и представители ООН.

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