Особенности российской инфляции: как меняются цены в столице

Пустые полки в магазинах, рост цен, как в девяностые, толпы безработных и остановившиеся заводы — такой представляли себе Россию западные аналитики и даже некоторые российские скептики еще весной, когда страну накрыла беспрецедентная волна санкций.
Пустые полки в магазинах, рост цен, как в девяностые, толпы безработных и остановившиеся заводы — такой представляли себе Россию западные аналитики и даже некоторые российские скептики еще весной, когда страну накрыла беспрецедентная волна санкций.
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