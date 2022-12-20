Эксперт

436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Хер им, сукам, по всей морде!Польша и ФРГ пода...
  • Роман Рессер
    Пока ты не вылез в соцсети, о том что ты идиот, знали только твои родные.«Цель достигнута»...
  • Александр Бурцев
    А пшеки и гансы потом ГСМ для своих танков из нефти России будут делать, может послать их в эротическое путешествиеПольша и ФРГ пода...

Особенности российской инфляции: как меняются цены в столице

Особенности российской инфляции: как меняются цены в столице

Пустые полки в магазинах, рост цен, как в девяностые, толпы безработных и остановившиеся заводы — такой представляли себе Россию западные аналитики и даже некоторые российские скептики еще весной, когда страну накрыла беспрецедентная волна санкций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх