Вечером 18 октября в агрогородке Подлабенье 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на лежавшего на проезжей части 54-летнего местного жителя, который скончался на месте от полученных травм.
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