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Царьград

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"Кого они думали запугать?": Враг атаковал завод в Татарстане. Но просчитался

"Кого они думали запугать?": Враг атаковал завод в Татарстане. Но просчитался

Впервые с начала СВО враг атаковал предприятие в Татарстане. Сразу несколько дронов упали на территорию ОЭЗ "Алабуга", где производятся наши беспилотники.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. После того как непосредственная угроза снята, начать думать, почему так происходит и что я могу делать чтобы это прекратить 3. Начать изучать теорию Национально-освободительной борьбы 4. Участвовать в этой борьбе
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17 час.
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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17 час.

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