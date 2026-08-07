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Порядок, государство

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств - 30‑летний житель Новосибирска и его 52‑летний отец.

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