В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств - 30‑летний житель Новосибирска и его 52‑летний отец.
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