Кооперативный PvE-шутер во вселенной Dead by Daylight отменили Компания Behaviour Interactive ...

Кооперативный PvE-шутер во вселенной Dead by Daylight отменилиКомпания Behaviour Interactive отменила кооперативный PvE-шутер с рабочим названием Project T, действия которого должны были развернутся во вселенной хоррора Dead by Daylight.
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