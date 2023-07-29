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Американцы о «наступе»: мы надеялись на смекалку украинцев

Американцы о «наступе»: мы надеялись на смекалку украинцев

Не материал издания «The Wall Street Journal» на выходных, а какой-то укол повышенной дозы «сыворотки правды» прямо в мозг: оказывается, на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления, но надеялись – «мужество и смекалка&raq.

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