Американцы о «наступе»: мы надеялись на смекалку украинцев

Не материал издания «The Wall Street Journal» на выходных, а какой-то укол повышенной дозы «сыворотки правды» прямо в мозг: оказывается, на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления, но надеялись – «мужество и смекалка&raq.